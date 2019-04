Eleições próximas "não justificam que seja decretada a morte da decência"

A Ministra da Justiça garante que irá agir como "responsável política" durante o processo de negociação salarial dos juízes "sem nunca transigir na defesa do interesse público".

É a resposta de Francisca Van Dunem às acusações do vice-presidente do PSD, David Justino que, nos Almoços Grátis da TSF, acusou a governante de estar a preparar o seu futuro quando sair do Governo.

Numa resposta escrita enviada à TSF, a ministra da Justiça acrescenta que "a proximidade de processos eleitorais não justifica que seja decretada a morte da decência e elevada a infâmia à categoria de virtude".

Van Dunem acusa ainda David Justino de "julgar outrem à luz dos seus próprios padrões comportamentais".

Em causa está a proposta do PS que permite que os juízes no topo da carreira passem a receber mais do que o primeiro-ministro. David Justino acusa por isso a ministra, que liderou as negociações com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, de estar a preparar o seu caminho para quando sair do Governo.

O vice-presidente do PSD recordou que Van Dunem é juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, cargo a que voltará quando sair do executivo de António Costa.