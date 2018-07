Eles votam tudo: das leis laborais ao bailinho da Terceira

"Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? As perguntas vão repetir-se mais de cem vezes, esta quarta-feira, no Parlamento, na maratona de votações de final de sessão.

Ouça a reportagem sobre a maratona de votações no Parlamento

São 140 as votações que constam do guião de 60 páginas, começando por vários votos de pesar, entre eles pelas mortes de João Semedo e Laura Soveral.

Seguem-se vários diplomas entre recomendações ao Governo, projetos e propostas de lei.

A abstenção do PSD, na generalidade, acende luz verde às leis laborais mas com os votos contra da esquerda, permanece um amarelo para os trabalhos na especialidade.

Mas outros, mais de trinta diplomas, chegam ao fim da linha do trabalho parlamentar, com a votação final global.

São os casos dos textos sobre Alojamento Local e sobre as Finanças Locais que foram alvo de acertos em comissão, e da proposta do PSD para criar uma Comissão Independente para a Descentralização.

Depois há outros diplomas como a mudança às leis eleitorais e do recenseamento eleitoral que vai permitir aos emigrantes o voto presencial ou por correspondência, de modo gratuito, nas eleições para a Assembleia da República.

Avança ainda a proposta do Governo para promover salários iguais para mulheres e homens por "trabalho igual ou de igual valor".

E vai ser aprovada uma alteração ao Código Civil para salvaguardar os interesses patrimoniais de filhos de anteriores relações, no caso de um novo casamento. Será ainda aprovado o estatuto do maior acompanhado .

Os deputados devem ainda aprovar um diploma para eliminar o risco de amianto em edifícios, instalações e equipamentos de empresas privadas e habitações particulares.

Seguem-se muitas recomendações ao Governo, por exemplo, para a requalificar de escolas ou em defesa da linha do Oeste. E outra recomendação ao Governo para que seja obrigatória a presença de nutricionistas/dietistas nas instituições do Setor Social e Solidário que prestam cuidados a idosos.

No rol de votações cabe ainda o texto final que recomenda ao Governo que adote medidas para reconhecer "a informalidade das tradicionais Danças e Bailinhos de Carnaval da Ilha Terceira" para que assim não tenha que pagar direitos de autor.

E várias outras recomendações para que se acabe com a poluição causada pela extração de bagaço de azeitona em Ferreira do Alentejo.

O guião ainda pode ser alargado até às 15h, hora do início da sessão.

Nos últimos debates antes das férias, os deputados discutem petições de todos os feitios: do caso das alegadas adoções ilegais de crianças por responsáveis da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), no Brasil, às refeições escolares, à isenção do IVA nas explicações ou à esterilização de cães e gatos.