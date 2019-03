Espera consulta ou cirurgia há mais de um ano? Governo quer resolver em 2019

Oftalmologia, ortopedia, neurocirurgia, otorrino, dermatologia, urologia e pneumologia, são estas as especialidades onde o Governo encontra as situações "mais gritantes" de tempos de espera para consultas e cirurgias.

Na comissão parlamentar de Saúde, a ministra Marta Temido comprometeu-se com a "melhoria do acesso a consultas e cirurgias e reuniões mensais de acompanhamento, a partir do mês de abril, com cada um dos hospitais".

"Pretendemos garantir que todos os dentes com prioridade normal que estão à espera de mais de doze meses tenham a sua consulta ou cirurgia realizada até ao final do ano", explicou a ministra da Saúde que admitiu que ainda assim não serão cumpridos os Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG).

"Olhamos para os resultados dos tempos máximos de resposta garantidos e verificamos que nunca conseguimos deixar de ter estes pontos negros que nos preocupam", afirmou.

Marta Temido quer dar "prioridade aos pedidos de consulta dos cuidados primários para os hospitais que não foram concluídos para que estes doentes tenham a sua consulta ou cirurgia até final do ano", apostando numa "melhor referenciação", em termos clínicos, destes doentes.

Quem falta e porque falta no SNS?

A ministra da Saúde adiantou ainda que está ser realizado um estudo sobre impacto das faltas no serviço nacional de saúde. Pelas contas do Governo, em 2017, houve 3,8 milhões de dias de ausência ou seja, uma taxa de absentismo de 11%, acima da média de outros setores da Administração Pública, motivada sobretudo por doença.

"Entendemos determinar a elaboração de um estudo sobre absentismo e o impacto no SNS. Pretende-se caracterizar o absentismo e identificar o absentismo evitável, considerando, em especial, o absentismo por doença e por doença em serviço o que nos deverá a preocupar especialmente no setor como nosso", disse Marta Temido adiantando ainda ue o estudo pretende também "calcular o impacto económico do absentismo, identificá-lo por instituição e por tipo de absentismo".