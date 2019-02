Ator António Capelo é o mandatário da candidatura do BE às europeias

O ator António Capelo volta a ser o mandatário nacional de uma candidatura encabeçada pela eurodeputada do Bloco de Esquerda (BE), Marisa Matias, agora às eleições europeias.

O primeiro comício da campanha do BE às eleições europeias está marcado para esta noite, em Coimbra, sessão na qual serão apresentadas as principais linhas do programa eleitoral, estando ainda previstas intervenções da coordenadora bloquista, Catarina Martins, da cabeça-de-lista, Marisa Matias, e do deputado José Manuel Pureza.

"Precisamos de uma Europa que não se movimente a duas velocidades e precisamos, todos nós portugueses, de entender que muitas das nossas políticas são pensadas e decididas na Europa e, por isso, teremos de ter uma voz forte que nos represente no Parlamento Europeu", afirmou António Capelo.

Segundo o mandatário nacional do BE, o convite feito por Marisa Matias "foi, mais uma vez, uma honra, mas também um dever", uma vez que considera que a eurodeputada recandidata "é uma mulher de causas, de lutas, de valores e também de afetos".

"Porque me revejo em muitas destas suas causas e lutas, revejo-me também na defesa que faz de uma Europa que caminhe junto com os mais desfavorecidos, os mais desprotegidos e que não lance para as periferias os mais fracos", justificou.

Os riscos do crescimento da extrema-direita são outras das preocupações de António Capelo, considerando que para o futuro que se avizinha na Europa "é desejável e necessário aumentar a representatividade do Bloco de Esquerda na Europa".

António Capelo tem 62 anos, é natural de Castelo de Paiva e vive no Porto.

Profissionalizou-se como ator em 1977, tendo integrado várias companhias de teatro como a Seiva Trupe, A Barraca ou Ensemble.

Fundador do Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (FITEI) e da Academia Contemporânea do Espectáculo (ACE), António Capelo é atualmente diretor do Teatro do Bolhão/ACE no Porto.

A cabeça-de-lista do BE às eleições europeias volta a ser Marisa Matias, a eurodeputada única do BE, sendo o número dois da lista o antigo deputado José Gusmão.