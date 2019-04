"É preciso ter um grande descaramento." António Costa ataca PSD

O primeiro-ministro lançou, este domingo, duras críticas às sugestões em matéria fiscal do principal conselheiro económico do líder do PSD.

No inicio deste mês, Rui Rio esteve no lançamento do livro "A Reforma das Finanças Públicas em Portugal", no qual o economista Joaquim Sarmento propõe, por exemplo, o regresso das 40 horas de trabalho semanais na função pública, a reposição do IVA da restauração nos 23% ou o pagamento obrigatório de IRS e IRC.

"Que pérolas de ideias inovadoras revelou o principal conselheiro económico de Rui Rio", ironizou António Costa, num almoço com militantes socialistas, em Vila Nova de Gaia.

O secretário-geral do PS afirmou ainda que o "PSD merece um voto de censura nestas eleições europeias" por apresentar Paulo Rangel como cabeça de lista às eleições europeias de 26 de maio..

"É preciso ter memória e não esquecer. E é preciso ter um grande descaramento para, pela terceira vez, apresentarem um cabeça de lista que nada fez por Portugal e pelos portugueses", disse António Costa.

Já sobre Pedro Marques, o cabeça de lista do PS, Costa afirmou ser um candidato de que Portugal e o PS se podem "orgulhar" porque, tendo começado carreira numa câmara, a do Montijo, "sabe bem o que é o poder local" e, como ministro, "andou de concelho em concelho a discutir programas para o país".

"Há razões para que o PS mereça a confiança e o PSD mereça a censura. Percebo muito bem o que o PSD quer começar aqui, na campanha às europeias. Quer começar o assalto ao poder e mudar a política que começamos há três anos", disse, dando vários exemplos, nomeadamente que foi a política socialista que "permitiu a Portugal crescer acima da média europeia pela primeira vez".