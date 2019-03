Europeias/PS. Pizarro destaca "engenho" de Costa e acredita em lugar "elegível"

Foi uma das figuras indicadas para estar na lista do PS às eleições europeias a guardar segredo sobre a decisão até bem perto da votação pela Comissão Política, mas Manuel Pizarro acabou por aceitar integrar a lista num lugar que não garante a eleição. O líder da Federação Distrital do PS Porto desdramatiza o nono lugar na lista e mostra-se confiante.

PUB

"Estou muito convencido de que o nono lugar é elegível", disse, Manuel Pizarro, esta quinta-feira, no final da reunião da Comissão Política socialista, onde, depois de questionado sobre a decisão da direção do PS de o colocar atrás da deputada Isabel Santos - eleita pelo círculo eleitoral do Porto -, rejeitou qualquer animosidade.

"O secretário-geral do PS [António Costa] teve o engenho de, como costuma acontecer, arranjar uma solução para um problema difícil, que era assegurar a representatividade de todos os territórios, nomeadamente do norte do país", salientou o socialista, que defendeu: "Esta é uma belíssima lista. Pelo facto de ter sido incluída uma segunda candidata na lista ajuda-nos a sentir que estamos melhor representados".

O repórter João Alexandre acompanhou a noite em que o PS aprovou a sua lista para as Europeias.

No final da reunião, também Isabel Santos foi confrontada com a escolha da direção do partido, sublinhando a agora candidata ao Parlamento Europeu que a decisão não motiva qualquer conflito interno na distrital do partido.

"Não me sinto nada desconfortável. Nós, no Porto, fazemos política com muita paixão e temos de interpretar as reações dos últimos dias como algo muito natural", disse.

Foto: Orlando Almeida / Global Imagens

Saída de Maria João Rodrigues faz parte da "renovação"

Quem está de saída de Bruxelas é a eurodeputada Maria João Rodrigues, ainda a ser alvo de uma investigação do Parlamento Europeu por alegado assédio laboral. Pedro Marques, cabeça de lista do PS às europeias, não se alonga nos comentários sobre a decisão dos socialistas e garante que se trata apenas de uma "renovação" do quadro de eurodeputados.

"Houve uma renovação da nossa lista. São opções dos órgãos do PS. Alguns continuam e outros que, embora tendo feito um trabalho extraordinário, terão certamente outras funções relevantes para desempenhar. Temos uma lista de enorme qualidade, com quadros jovens e muitas mulheres", defendeu Pedro Marques, que considera "uma honra" liderar uma lista com "elevada qualidade" e em que sucede a personalidades como "Mário Soares, António Vitorino e ao próprio Francisco Assis".

A lista de candidatos ao Parlamento Europeu obteve 68 votos a favor, nove contra e três abstenções. Daniel Adrião, um dos maiores críticos da atual direção, manifestou o descontentamento pelo processo de escolha dos candidatos.

"Devia ter sido um processo muito mais aberto onde efetivamente pudesse ter havido um processo de eleições primárias que já estão previstas os estatutos do PS", lamentou.

Da lista, que foi aprovada por larga maioria, fazem ainda parte - e em lugar elegível - Margarida Marques, antiga secretária de Estado dos Assuntos Europeus, e a ex-ministra Maria Manuel Leitão Marques, que ocupa o segundo lugar.

André Bradford, líder parlamentar do PS/Açores, e a médica madeirense Sara Cerdas também entram em lugares elegíveis, tal como os eurodeputados Pedro Silva Pereira e Carlos Zorrinho, que são os únicos a repetir a candidatura de 2014.