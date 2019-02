"O PS é o partido que mais ama a Europa e não há amor como o primeiro"

O secretário-geral socialista considerou, este sábado, que o PS é de todos os partidos portugueses aquele que "mais ama" a Europa e defendeu que o percurso seguido pelo Governo é classificado como "um exemplo" na União Europeia.

Estas posições foram transmitidas por António Costa na sessão de encerramento da Convenção Europeia do PS, em Vila Nova de Gaia, antes de apresentar o seu ministro Pedro Marques como cabeça de lista do partido às eleições europeias.

"O PS é mesmo o partido que melhor defende a Europa, porque é quem mais ama a Europa - e não há amor como o primeiro. A Europa foi o nosso primeiro amor e nunca duvidámos dele", declarou o líder socialista.

Segundo António Costa, mesmo nas horas mais difíceis da 'Troika', entre 2011 e 2014, "nunca ninguém no PS duvidou que era na Europa que o país devia estar, mas, da mesma forma, nesses duros anos, também nunca ninguém duvidou que o papel do partido era o de lutar para mudar a política da Europa".

"Só o PS tem condições de expressar, de unir, de estabelecer pontes entre diferentes correntes europeias", antes de colocar os socialistas portugueses no mesmo lado político do presidente francês, Emmanuel Macron, e do primeiro-ministro grego, Aléxis Tsipras.

"Sim, a nossa visão da Europa é a visão de Tsipras, é a visão de Macron, é a visão de todos aqueles que querem construir uma frente progressista na Europa", declarou.

Durante a intervenção, e com Mário Centeno na primeira fila, António Costa disse que depois de anos consecutivos a baixar o défice, o mesmo vai acontecer no próximo ano.

"Temos todos muito orgulho quando dizemos que estamos finalmente a reduzir a dívida, que conseguimos o défice mais baixo da nossa democracia em 2016, em 2017 e em 2018 e vamos ter o défice ainda mais baixo em 2019" e, em jeito de brincadeira e entre risos, Costa dirige-se a Centeno e diz: "senhor ministro, eu não revelei o segredo que em 2020 vamos ter ainda mais baixo".