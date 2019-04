Ex-secretário de Estado Fernando Araújo é o novo presidente do hospital São João

O ex-secretário de Estado Adjunto da Saúde Fernando Araújo é o novo presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, segundo comunicado do Conselho de Ministros.

Já os vogais executivos são Maria João Leite Baptista, Luís Carlos Porto Gomes, Carla Sofia Leal Araújo e Maria Filomena Teixeira Cardoso.

A 9 de janeiro, o antigo conselho de administração, presidido desde 2016 por António Oliveira e Silva, pediu a renúncia de funções.

"O Ministério da Saúde teve conhecimento do pedido de renúncia do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João, na sequência do término do mandato a 31 de dezembro. É um mecanismo que está previsto na Lei", disse, na altura, o Ministério em comunicado.

A renúncia foi também confirmada pelo próprio conselho de administração do Centro Hospitalar de São João, que num comunicado refere que a decisão pretendeu "facilitar a sua substituição da forma mais rápida possível".

"Foram estes os únicos fundamentos que estiveram na base do pedido de renúncia", referia o comunicado do conselho de administração do hospital.

O Hospital São João tem sido notícia nos últimos meses devido às obras de construção da ala pediátrica, a funcionar há cerca de dez anos em contentores.