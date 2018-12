Falsas presenças: PCP não quer que deputados sejam tratados como "delinquentes"

A polémica sobre eventuais presenças falsas dos deputados levaram o Presidente da Assembleia da República a convocar uma reunião de líderes extraordinária para debater o assunto. No Fórum TSF desta terça-feira os partidos manifestaram-se sobre se há necessidade de apertar regras para evitar problemas no futuro.

António Filipe, do PCP, é perentório: "Evidente que da nossa parte há disponibilidade para discutir regras que possam ser mais rigorosas e razoáveis, desde que não se entre num sistema em que, às tantas, todos os deputados sejam tratados como potenciais delinquentes. Eu creio que isso é que não é razoável. Agora, dentro daquilo que é razoável entendemos que, de facto, deve haver soluções rigorosas e estamos recetivos para as discutir."

Já o social-democrata, David Justino, acredita que "na raiz do problema está o facto de o estatuto do deputado não ser claro" e pede regras mais apertadas.

"As regras têm que ser mais rigorosas, principalmente aproveitar estes casos para resolvermos problemas. É claro que não se resolve em absoluto o problema. Há sempre formas de tornear, muitas vezes, as regras, mas se elas forem mais eficazes e mais rigorosas e precisas a probabilidade de isso acontecer diminui."



O CDS, pela voz de Nuno Magalhães, alerta para a importância de avaliar bem o tipo de sanções aplicadas aos deputados.

"Não sei que tipo de propostas o Partido Socialista pretende apresentar. Seguramente as estudaremos, mas é preciso perceber que, do ponto de vista constitucional, para titulares de órgãos de soberania as sanções não podem ser idênticas. Não é uma opinião, é uma imposição. Não pode ser qualquer tipo de sanções, nomeadamente as sanções laborais. É bom até em termos de esclarecimento público que isso seja dito."

Pedro Delgado Alves do Partido Socialista sublinha que é preciso avaliar se é necessário rever as regras.

"Se se vier a verificar que há faltas de presenças e que está a ocorrer uma violação das regras, e porque há fraude aí, mais do que apenas aplicar as sanções há que perceber também se elas efetivamente não precisam de ser revistas para aumentar as garantias do seu funcionamento."

O Bloco de Esquerda, diz Pedro Filipe Soares, acredita que o Ministério Público já tem instrumentos para tratar da parte criminal, mas não nega que as regras possam ser discutidas e revistas.

"Uma coisa são as próprias consequências que o parlamento possa ter esse tipo de atuações. Elas serão sempre limitadas face à vertente criminal e, por isso, no que toca ao Ministério Público, atualmente já a democracia tem instrumentos para garantir que há consequências deste tipo de ilícitos. Nós não fechamos a porta que o parlamento possa também ter aqui algumas alterações para garantir consequências mais aditivadas para os deputados e para as deputadas, mas não queria era criar a ideia que atualmente isto acontece com total impunidade."