Fernando Medina assume dois pelouros na Câmara de Lisboa

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), vai assumir os pelouros da economia e inovação, áreas que eram tuteladas pelo seu ex-vice-presidente, Duarte Cordeiro, que saiu do executivo para integrar o Governo, informou esta segunda-feira o Município.

Fernando Medina, que não tinha pelouros, assume, assim, a tutela direta do pelouro que tem a seu cargo áreas como o comércio e mercados municipais, a expansão do 'hub' criativo do Beato e a WebSummit.

Carlos Castro, que já tinha assumido funções de vereador no mandato de 2013-2017, volta a integrar o executivo e a ter a tutela da Proteção Civil e do Regimento Sapadores Bombeiros, acumulando com o Desporto e a Higiene Urbana, áreas que eram da responsabilidade de Duarte Cordeiro.

O vereador João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito nas listas do PS), que tem os pelouros dos recursos humanos, finanças e sistemas de informação, assume a vice-presidência do município, conforme já tinha sido noticiado pela Lusa no domingo.