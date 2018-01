PSD "sem pressa" espera por novo líder para decidir

Hugo Soares afirma que o PSD "convive perfeitamente com o sistema em vigor" e "sem pressa" vai aguardar pelo novo líder do partido para se pronunciar sobre eventuais mexidas na lei do financiamento dos partidos vetada esta terça-feira pelo Presidente da República.

"O Grupo Parlamentar do PSD entende que não há pressa absolutamente nenhuma em tomar uma decisão em cima do veto do senhor Presidente da República. De resto, o PSD está num processo de eleição da nova liderança, que acontecerá já na próxima semana", adiantou o líder parlamentar do PSD

Ou seja, a bancada "esperará que seja eleita uma nova Comissão Política Nacional do PSD para poder dar as instruções devidas ao Grupo Parlamentar", disse Hugo Soares.

Questionado sobre se o veto do Presidente significa uma derrota para os partidos que aprovaram a lei, Hugo Soares sublinha sublinha que o que está em causa é a "lei do financiamento partidário"

"Não há derrota nenhuma dos partidos. Em democracia, as instituições funcionam com toda a naturalidade. O Sr. Presidente da República tem o direito de vetar, vetou. Noutras ocasiões promulga e creio que são muitas mais as vezes em que promulga do que aquelas em que usa o veto", sublinhou Hugo Soares.

O líder parlamentar social-democrata afirmou hoje encarar com "naturalidade" o veto político do Presidente da República às alterações à lei de financiamento dos partidos e remeteu a solução da questão para a nova Comissão Política do PSD.

"Não encaramos com nenhum motivo de especial preocupação este veto do senhor Presidente da República", disse Hugo Soares, numa primeira reação social-democrata depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter vetado politicamente, ontem, as alterações à lei de financiamento dos partidos políticos aprovadas pelo PSD, PS, BE, PCP e PEV, e que mereceram o voto contra do CDS e do PAN, na última semana de trabalhos parlamentares, antes do Natal.