Foi há 50 anos que começou (o outro) marcelismo

A "queda" de Salazar obrigou o estado novo a escolher o sucessor do ditador. A escolha foi um antigo conselheiro, mais novo, igualmente professor de direito, e também com raízes beirãs.

Marcelo Caetano foi empossado como presidente do Conselho há exatamente 50 anos e ficaria em funções até ao fim do regime, em 1974.

O historiador Fernando Rosas, entrevistado no Almoço TSF, explicou que os pouco mais de cinco anos e meio de liderança, foram muito condicionados pela guerra colonial.

E falhou, naquilo que seria a única forma de garantir uma transição pacífica do regime, porque não encontrou uma solução politica para o conflito com os movimentos anticoloniais.

O historiador detalhou as medidas adotadas durante a "primavera marcelista", e mesmo considerando que algumas deixaram raízes, disse que o essencial ficou por fazer. O essencial, para lá de acabar com a guerra, era "acabar com a policia política".