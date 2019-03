Governo anuncia reforço de inspetores nos aeroportos e funcionários no Reino Unido

No Parlamento, Eduardo Cabrita adiantou que, a partir de abril, "haja Brexit, ou não haja Brexit", haverá um reforço do número de e-gates e de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos aeroportos de Lisboa, Faro e Funchal.

"Permitirá, a partir do início de abril, 22 inspetores a mais no aeroporto de Lisboa, dez inspetores inspetores no aeroporto de Faro e mais e-gates no Funchal", detalhou o ministro da Administração Interna.

Cabrita afirmou ainda que está prevista para este ano a entrada de mais 70 elementos do SEF através de um concurso interno e que está a decorrer o recrutamento de 116 assistentes técnicos e mais 16 para a área informática.

SEF reforçado no Reino Unido

Perante a incerteza sobre o Brexit, o Governo admite um aumento no número de pedidos de passaporte junto da embaixada e dos consulados no Reino Unido, estando previsto o reforço de pessoal, já que, pelos dados do executivo,"há cerca de 400 mil portugueses no Reino Unido, e só 111 mil têm passaportes emitidos naquele país"

"Admitimos que exista um número significativo de portugueses sem passaporte", disse o ministro.

Já em relação aos britânicos que vivem em Portugal, Eduardo Cabrita garante que vão ser reforçadas as condições para o registo através da compra de 38 quiosques, que à semelhança do que acontece com o programa SEF em Movimento, estarão disponíveis para apoiar os cidadãos britânicos nos locais onde habitem menos de 250 cidadãos do Reino Unido.

Apesar das garantias, o Governo foi acusado por todos os partidos, com a exceção do PS, de "ter estado a dormir" e de avançar "demasiado tarde" com o plano de contingência para a saída do Reino Unido da União Europeia.

O Parlamento agendou para o dia 27 o debate sobre o Plano de Contingência, dois dias antes da data marcada para o Brexit.