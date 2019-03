Governo e BE perplexos com protocolo entre RTP e Federação Portuguesa de Futebol

A questão foi colocada por Catarina Martins do Bloco de Esquerda que considera "uma medida gravíssima" o facto de a televisão pública ter estabelecido um protocolo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para cedência de instalações e de trabalhadores da delegação Norte.

António Costa partilha da "perplexidade" do BE e adiantou que os ministros das Finanças e da Cultura já enviaram cinco perguntas ao Conselho de Administração da RTP, sublinhando que este entendimento "não foi do conhecimento prévio do Governo".

Entre as questões estão as seguintes: "Como é que este memorando não estava previsto no plano de atividades" e se este protocolo "é gestão corrente".

O Governo quer ainda "esclarecer em que termos a FPF passa a utilizar as instalações afetas ao serviço público" e "como é que a RTP se propõe ceder trabalhadores à FPF".

O último ponto sublinhado por António Costa traduz a preocupação do Governo com a "concorrência leal" a que a RTP está obrigada.

"Como se explica que a RTP participe numa iniciativa que é concorrencial da sua atividade e de outros canais as quais a RTP tem que manter uma concorrência leal", questionou o primeiro-ministro,

O Governo aguarda as respostas do Conselho de Administração da RTP para avaliar de acordo com as respostas.