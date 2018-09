"Governo foi irresponsável de cada vez que virou as costas a uma urgência social"

Catarina Martins encerrou o Fórum Socialismo 2018, em Leiria, com um discurso onde, para além das críticas à direita, houve também tempo para apontar o dedo ao governo, nomeadamente a António Costa e Mário Centeno.

A coordenadora bloquista recordou o trabalho do Bloco de Esquerda nos últimos três anos, não deixando de frisar que "está muito por fazer e que as grandes injustiças permanecem". "Mas quem não percebe a diferença destes anos?", questionou, relembrando que esta legislatura pôs fim ao "tempo dos orçamentos de corte em corte em salários e pensões, o tempo das privatizações e das humilhações".

"A força do Bloco de Esquerda nestes três anos foi a força de quem nunca se resignou às inevitabilidades, de quem nunca aceitou deixar ninguém para trás. Orgulho. Estivemos à altura das responsabilidades de quem confiou em nós", salientou Catarina Martins.

Porém, nem tudo foi perfeito e o grande culpado disso é, na visão da bloquista, do governo.

"Governo esteve sempre à altura da sua responsabilidade? Nem sempre, não esteve quando deixou que a banca portuguesa fosse parar às mãos de fundos abutres estrangeiros, não esteve quando cedeu aos interesses económicos das energéticas, não esteve quando se colocou ao lado da legislação laboral da troika e dos patrões", aponta.

Catarina Martins acredita que o governo foi "irresponsável" por diversas vezes ao longo destes três anos. "O governo do PS foi irresponsável de cada vez que virou as costas a uma urgência social, de cada vez que hesitou quando era preciso coragem para enfrentar os interesses económicos, de cada vez que deixou na gaveta uma despesa necessária seja para renovar equipamento hospitalar, seja para garantir um serviço ferroviário digno a Beja ou à região do Oeste. Foi irresponsável quando defraudou as expectativas dos pensionistas com longas carreiras contributivas e quando deixou que o investimento público caísse para mínimos históricos", salientou.

E neste sentido, a coordenadora do Bloco explicou ainda que estas decisões não foram espoletadas por "limitação de discursos", mas porque "o PS recuou para poder garantir um outdoor de campanha eleitoral que diga 'para dentro e para fora conseguimos o défice 0', um outdoor que lance o PS nas eleições nacionais e Mário Centeno nas suas ambições europeias".

E e o governo mereceu críticas, o que dizer da direita? Catarina Martins começou por dizer que "está errado quem confunde exigência com irresponsabilidade e, pior ainda, com eleitoralismo", mas não se ficou por aqui.

A viagem de comboio de Assunção Cristas e Nuno Melo mereceu 'bocas' da bloquista e muitos aplausos do público. "A direita que desqualificou os comboios de Portugal durante anos seguidos, é a direita que agora se declara indignada com a sua degradação", atirou Catarina Martins.

Mas não se ficou por aqui. Também a posição da direita sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) teve lugar no fecho da 'rentrée' do partido. Catarina Martins acredita que a "direita [está] desesperada, sem programa, que se alimenta de casos. O PSD aproveita as falhas do SNS para nos dias pares propor privatizar o SNS, aos ímpares não sabe muito bem o que quer".

Sobre o trabalho do Bloco de Esquerda nos últimos anos, Catarina Martins foi perentória: "Todos os dados mostram que tínhamos razão. Um país melhor com crescimento, investimento, responder pela nossa gente, é esse o caminho".