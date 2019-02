Governo garante policiamento em jogos de futebol da AF Porto

O Governo decidiu, esta sexta-feira, que será mantido o modelo de policiamento verificado "no início da corrente época desportiva" nas partidas que se realizem na Associação de Futebol do Porto.

PUB

A decisão surge depois de grupo parlamentar do PS ter solicitado a audição do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e da Associação de Futebol do Porto.

Numa nota enviada às redações, o Executivo informa que, por determinação do ministro da Administração Interna, foi "suspensa a alteração de procedimento de requisição de policiamento de espetáculos desportivos", sendo retomado o modelo anterior.

"No decurso dessa decisão, ainda esta semana, a PSP contactou diretamente todos os clubes a quem o policiamento havia sido indeferido, no sentido de assegurar o policiamento nas situações em que o mesmo seja requerido", refere a mesma nota, na qual se acrescenta que foi "informada a Associação de Futebol do Porto sobre a determinação do ministro da Administração Interna".

A PSP já tinha indeferido vários pedidos de policiamento e recusado policiar jogos até ao escalão de juvenis, dando conta de que, a partir de dia 26 de fevereiro, deixaria de deferir todas as requisições. Em causa estava o cumprimento do decreto-lei 216/2012, que determina a dispensa de policiamento nos escalões de juvenis e inferiores.