Governo vai alargar licenças parentais e aumentar abonos de família

O Governo decidiu alargar as licenças parentais e aumentar os abonos de família.

As medidas estão incluídas num "Programa para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar" que será anunciado esta quarta-feira em Lisboa, avança o Diário de Notícias .

Em declarações no Fórum TSF , a secretária de Estado da Igualdade destaca a parceria estabelecido com 47 organizações, incluindo organismos da administração pública central e empresas públicas, que se comprometeram a adoção medidas promotoras da conciliação entre a esfera familiar e profissional.

Isto permite a cada empresa definir quais as medidas mais ajustadas, de acordo com a realidade de cada uma, para apoiar os pais.

Entre as alterações previstas estão ainda o "alargamento da licença parental inicial exclusiva do pai de 15 para 20 dias úteis" e um aumento dos abonos de família "em agregados familiares com dois ou mais filhos, para crianças com menos de 12 meses" e "em função da idade, nos primeiros seis anos de vida".

No caso em que as mães não serem elegíveis para licença de maternidade, se estiverem desempregadas, por exemplo, os pais vão passar a ter direito a uma licença facultativa de 15 dias.