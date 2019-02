Governo vai avançar com requisição civil para travar greve dos enfermeiros, garante Marques Mendes

Marques Mendes garantiu esta noite, no habitual espaço de comentário na SIC, que o Governo prepara-se para avançar nos próximos dias com uma requisição civil para travar uma nova greve dos enfermeiros.

"Há novidades importantíssimas: ao que apurei, pode estar iminente a requisição civil. Pode ser amanhã, terça, quarta...", disse o comentador.



Na sexta-feira, o primeiro-ministro classificou a nova paralisação dos enfermeiros como "selvagens" e "absolutamente ilegais", prometendo usar todos os meios para impedir a nova greve.

"Não podemos confundir aquilo que é o exercico da atividade sindical, o exercício legítimo do direito à greve com práticas que não são de greves cirúrgicas, mas são greves selvangens, que visam simplesmente atentar contra a dignidade dos doentes e contra as funções do Serviço Nacional de Saúde, que são absolutamente ilegais e em relação às quais as instituições não podem ficar impassíveis", acentuou o chefe do executivo no decorrer de uma visita ao Mogadouro, no distrito de Bragança.