Greve é no "setor privado". Rio recusa atacar Governo por algo em que "não tem responsabilidades"

Foi como diplomata que o presidente do PSD, Rui Rio, abordou esta terça-feira a greve dos motoristas de matérias perigosas.

PUB

Reiterando a esperança de que o Governo consiga "equilibrar fatores e que os empregados e patrões consigam chegar a um acordo". Relembrando que esta greve acontece no "domínio do setor privado", Rio destacou o peso que o "bom senso" poderá ter nestas negociações.

Já no que diz respeito ao setor público, o líder social-democrata apontou como ação possível a requisição civil para garantir serviços mínimos "fundamentais", ligados a áreas "vitais" como a saúde e segurança. Para além disso, lembra Rio, o Governo "pode e deve tentar interferir" no sentido de que as partes cheguem a um acordo.

"Não pode fazer mais, não vou atacar o Governo naquilo que o Governo não tem responsabilidades, senão não estaria a ser sério", reconheceu.

Apesar do anúncio atempado da greve, e questionado sobre se faltou prevenção em relação a esta greve, Rio reforçou que "este é um braço de ferro entre os camionistas e a sua entidade patronal" e que a única responsabilidade que compete ao poder público é "interferir diplomaticamente" para acelerar um acordo entre as partes.

LER MAIS:

- Direto: centenas de postos sem combustível. Aviões reabastecem em Espanha

- SIGA O TRÂNSITO AO MINUTO

- Governo alerta que foram atingidos níveis críticos de falta de combustível nos aeroportos

- Primeiro voo cancelado: ligação Lisboa-Faro não se efetuou por falta de combustível

- "Greve é liderada por lunáticos." ANTRAM garante que requisição civil tem efeitos imediatos

- Requisição civil evita que os aeroportos parem já esta manhã, diz o Governo

- Pode faltar combustível em Portugal. O aviso é dos motoristas de matérias perigosas