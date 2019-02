"Há disponibilidade financeira" para a ala pediátrica. Obra deve avançar no final do ano

A ministra da Saúde garantiu, ao início da tarde, que "há disponibilidade financeira" para a construção da nova ala pediátrica do Hospital de São João, mas há prazos que ainda é necessário cumprir. Em resposta aos deputados da Comissão de Saúde, Marta Temido apontou os passos a cumprir, mas sublinhou que o Governo espera iniciar a obra até ao final do ano e até agora "não há nenhuma derrapagem no prazo".

Ouça as declarações de Marta Temido na Comissão de Saúde

"Até ao final de abril o projeto que está a ser revisto vai estar revisto, como estava previsto", começou por dizer, esclarecendo que "um projeto desta complexidade e deste valor financeiro tem de ser revisto nos termos dos códigos dos contratos públicos por uma entidade independente, também uma entidade da área da arquitetura e da engenharia", o que deverá ser feito num prazo entre "um mês e meio a dois meses subsequentes".

Numa altura em que esse precesso esteja terminado é ainda necessário que "esteja preparado o procedimento dentro da tipologia ajuste direto que permita a adjudicação e realização da obra".

Marta Temido disse também que "é imperioso encontrar uma solução alternativa provisória para as crianças e garantir a transferência para o edifício principal do hospital será feita com a maior brevidade possível". A ministra espera que "até ao final de abril, o realojamento da pediatria oncológica e da pediatria cirúrgica esteja concretizada".

Questionada sobre a demissão do Conselho de Administração daquela unidade, Marta Temido afirmou que o contrato já tinha terminado. O processo de substituição "está a ser tratado pela ARS Norte e os futuros titulares dos cargos. A questão até ao final do mês estará ultrapassada.