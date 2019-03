Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a visita de Estado a Angola para elogiar o ex-Presidente da República, lembrando que Cavaco Silva tinha por hábito "celebrar os anos de mandato junto das comunidades espalhadas no mundo".

PUB

"Não é uma originalidade minha. O Presidente Cavaco Silva gostava de celebrar os anos de mandato junto das comunidades espalhadas no mundo. O seu a seu dono. Como veem há realidades em que sou cavaquista. Eu diria mesmo, em todas as realidades em que está em causa o país e a afirmação do país, nomeadamente no mundo. Aí, todos os Presidentes do Presidente Eanes, ao Presidente Soares, ao Presidente Sampaio, ao Presidente Cavaco Silva e a mim próprio, aquilo que nos une é obviamente muito superior àquilo que por ventura de estilo possa separar-nos."

No mesmo plano, o Presidente da República manifestou a vontade de percorrer todo o território angolano, algo que não lhe parece possível, uma vez que essa decisão poderia ser interpretada como um favoritismo por aquela região.

"Pena tenho eu de não ser possível percorrer todo o território angolano. Teria de se convencer a Assembleia da República que tem de autorizar o Presidente da República a uma longa permanência em Angola o que, imaginam, suscitaria alguns pequenos problemas políticos internos e externos, porque poderia ser interpretado como uma preferência presidencial por Angola e há coisas que o Presidente não pode dizer senão para o travesseiro e, mesmo, aí com muito cuidado."