"Há uma qualidade superior." Recuperação de Oliveira do Hospital impressiona Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se este sábado impressionado com a capacidade de regeneração da região de Oliveira do Hospital, após os incêndios de outubro de 2017.

Durante uma visita à Festa do Queijo da Serra da Estrela, pelo terceiro ano consecutivo, Marcelo Rebelo de Sousa verificou que "há marcas novas, pelo menos três, há produtos novos e há uma qualidade superior".

Ouça a reportagem de José Ricardo Ferreira, que acompanhou a visita de Marcelo Rebelo de Sousa em Oliveira do Hospital.

Do contacto com os produtores, concluiu que, embora tenha havido uma empresa que disse ter tido dificuldades devido aos "prejuízos muito grandes", aquelas "que tiveram prejuízos pequenos e médios recuperaram mais rapidamente".

Neste âmbito, destacou a "capacidade de regeneração, de recomeçar a vida", desta região.

"Estive em Bobadela por causa do Museu do Azeite, viemos de 'tuc, tuc', passando por um casamento, para chegar aqui a Oliveira do Hospital e é muito impressionante ver o que se passou em menos de dois anos", contou.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou que "as pessoas arregaçaram as mangas, os autarcas apoiaram, o presidente de Câmara foi incansável, os presidentes de junta também", tendo havido um grande esforço para recuperar após os incêndios não só neste concelho, mas em toda a região centro.

"A região Centro toda percebeu que tinha de recuperar rapidamente. E tinha de recuperar puxando por ela própria, porque os apoios que existiram não eram suficientes", considerou.

Recandidatura só no verão de 2020

Desafiado pelo presidente da Câmara de Oliveira do Hospital a anunciar a sua recandidatura, Marcelo reiterou que só o fará "no verão do ano que vem".

"Ele é muito rápido, mas eu tenho que demorar mais tempo a decidir", gracejou.