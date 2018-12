Hospital de Braga pode voltar para a esfera pública em agosto de 2019

Marta Temido admite que o Hospital de Braga pode regressar à esfera pública, quando, em agosto do próximo ano, cessar a atual parceria público privada com o Grupo Mello Saúde.

"Não lhes escondo que é uma matéria complexa face aquilo que envolve o Hospital de Braga e que teremos que trabalhar com o maior cuidado com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, com o gestor do contrato e com a nova equipa de gestão", disse a ministra da Saúde aos jornalistas, no final de uma reunião de mais de seis horas na Comissão de Saúde.

"Não tendo havido concurso que tenha efeito antes dessa data tem que se encontra uma solução. Uma de duas: ou o regresso à esfera pública ou a continuação em condições excecionais do atual modelo de gestão. Não tem havido manifestação de disponibilidade da parte do parcerio privado", explicou a ministra da Saúde.