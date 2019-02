"Implacável", "xenófobo" e "desconcertante". Como era o polémico dirigente do MRPP?

Para alguns era "um exemplo", para outros nem tanto. Mas, entre elogios e críticas, Arnaldo Matos era para todos "polémico". O homem madeirense que fundou o Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado (MRPP), em 1970, é recordado no dia da sua morte como uma personagem "implacável", "com convicções" e "desconcertante", no bom e no mau sentido da palavra.

Carlos Paisana, "camarada" do partido, lembra um homem que punha as suas convicções acima de tudo: "Era implacável desde sempre. Tinha uma convicção profunda e, com toda a naturalidade e espontaneidade, ele estava a divulgar sempre o marxismo, a defesa de uma forma absolutamente intransigente e tudo sob o ponto de vista da luta de classes que os inimigos dos operários e do partido tentavam sempre esbater, apregoando que não havia já classes."

Com um discurso bem sonoro, Arnaldo Matos era visto por muitos como uma figura de exageros, uma conotação que Carlos Paisana considera injusta: "Alguns consideravam que era um exagerado, mas na verdade os seus exageros eram exatamente pelo facto de defender com essa convicção que o caracterizou os princípios e a teoria do comunismo e do marxismo."

Nos últimos anos, Arnaldo Matos manteve uma presença forte na rede social Twitter, onde quase diariamente expunha as suas convicções: "Começou a cultivar muito a rede do Twitter para transmitir quase diariamente as suas posições. E não só, também em relação ao futuro do partido. Ele achava sempre que o tempo era escasso, que havia muita coisa a fazer e que ficou muita coisa por fazer. Disso não há dúvida nenhuma", conta Carlos Paisana.

José Pacheco Pereira foi um dos visados pelas críticas de Arnaldo Matos nas redes sociais e hoje recorda a "personagem controversa" com quem mantinha uma "relação cordial", aproveitando para esclarecer que nunca foi militante do MRPP.

"Tivemos sempre uma relação cordial. Não é que cada um conhecesse o outro. Ele não deixou de me atacar nos tweets. Contrariamente ao que se diz por aí, pelas redes sociais, eu nunca fui do MRPP, nem nunca tive uma simpatia pelo MRPP."

O historiador lembra a "língua viperina" de Arnaldo Matos e descreve o fundador do MRPP como "um homem que personifica o trajeto de uma geração que se radicalizou no final do salazarismo, no princípio do marcelismo e que nunca abandonou essa posição de radicalização".

Miguel Marujo, o autor do livro "Morte aos Traidores! A história improvável do mais controverso partido político português" e jornalista do Diário de Notícias, traça o perfil de uma "personalidade desconcertante, alguém muito amarrado a convicções e ideias que hoje poderemos dizer muito fechadas, muito pouco abertas ao diálogo e à tolerância."

O jornalista adianta que a figura pouco flexível de Arnaldo Matos pode ser um dos motivos para o partido nunca ter chegado longe em atos eleitorais.

"Explica-se por isso também o ocaso que o PCTP/ MRPP teve logo nos primeiros anos de vida. Apesar de ter sido um partido que no pós 25 de Abril provocava uma grande agitação nas ruas e em comícios - conseguia organizar de manhã para a noite comícios - a verdade é que o partido nunca se conseguiu impor nas urnas, pelos votos nas eleições."

O autor sublinha que Arnaldo Matos desistiu, a dada altura, do partido, sendo acusado por muitos, quando decidiu regressar, de o fazer apenas porque o MRPP voltou a ter dinheiros públicos.

"Ele desistiu em 1982 do partido, da vida política e só regressou agora muito recentemente. Isso é um dos mistérios e ele nunca revelou totalmente porque é que voltou. Desde que o partido obteve subvenção pública de financiamento da sua atividade, ele voltou a aproximar-se. Houve quem, dos seus críticos que já deixaram o PCTP, lhe apontasse essa falha grave - de que ele só se voltou a aproximar quando partido voltou a ter dinheiros públicos."

Miguel Marujo acredita ainda que, apesar de ter negado sempre, Arnaldo Matos era xenófobo. Exemplo disso era a forma como se referia ao atual primeiro-ministro: "Essa personalidade desconcertante era de alguém que disparava em todas as direções, muitas vezes em termos ofensivos até, quase xenófobos. Ele dizia que não, mas ele tratava, por exemplo, António Costa de uma maneira bastante agressiva, insultuosa e eu diria mesmo xenófoba."

Apesar dos discursos inflamados do fundador do MRPP, Miguel Marujo presume que Arnaldo Matos não esperava muito da política na vida prática: "Esperaria, apenas, a divulgação e o fazer ecoar grandes declarações sobre a política e sobre o marxismo."

O advogado e ativista político madeirense foi convidado do programa da TSF Governo Sombra na passagem de ano de 2018, um momento que pode recordar aqui.

*Com Cláudia Arsénio, Cristina Lai Men e Ana Sofia Freitas