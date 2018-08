Incêndios? "Concentrem-se em resolver problemas e fazer menos campanha eleitoral"

O vice-presidente do PSD David Justino defendeu, esta segunda-feira, que houve falta de coordenação no combate ao incêndio de Monchique, recomendando ao executivo que deixe de privilegiar as estratégias de comunicação e de fazer campanha eleitoral.

"Concentrem-se mais em resolver os problemas do país e menos em fazer campanha eleitoral que ainda vem longe. Perto está um verão tardio, propício a fenómenos extremos e imprevistos. Saibamos antecipá-los e, sem triunfalismos, evitar que se multipliquem as ditas exceções", recomendou David Justino.

Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, o 'vice' social-democrata acusou o Governo de "falta de recato e humildade" e "grande precipitação" na forma como encarou o incêndio de Monchique, criticando declarações do primeiro-ministro e do ministro da Administração Interna que justificaram, disse, que o Presidente da República tenha apontado que não se justificam "triunfalismos".

"Houve uma evidente falta de coordenação e de estratégia no combate aos fogos de Monchique. Houve estratégia de comunicação a mais e estratégia de combate a menos", defendeu.