Irritante no Bairro da Jamaica? "Há coisas que não vale a pena alimentar"

António Costa considera que a relação entre Portugal e Angola está numa fase muito boa e que, ultrapassados os problemas mais recentes, não pretende alimentar mais irritantes.

Questionado pela SIC Notícias sobre o Bairro da Jamaica, antes de marcar presença no 'Programa da Cristina', o primeiro-ministro reforçou que o mais importante é o realojamento das famílias que vivem no bairro.

"Acho que há coisas que não vale a pena estar a alimentar e sobretudo não devemos desfocar, em relação ao Bairro da Jamaica, aquilo que é essencial que é o programa que está a ser feito com a Câmara do Seixal, e que em dezembro passado teve um momento importante com o realojamento das primeiras 64 famílias, que é o esforço que temos de fazer para assegurar a toda a população que vive em Portugal condições de habitação condignas, de boa inserção social, porque isso é a melhor forma de resolver e prevenir certo tipo de conflitos", afirmou o líder do Executivo.

A reação de Costa surge depois de, esta segunda-feira, o ministro angolano dos Negócios Estrangeiros, Manuel Augusto, ter afirmado que Augusto Santos Silva lhe telefonou a apresentar um pedido de desculpas devido ao incidente no Bairro da Jamaica.

No entanto, o gabinete de Santos Silva esclareceu que não reconhece o alegado pedido de desculpas de Portugal, confirmando apenas que os chefes da diplomacia dos dois países "falaram por telefone", por iniciativa do ministro português, "logo após os incidentes do Bairro da Jamaica", a 20 de janeiro.

Assim, e depois de já ter sido encerrado o caso Manuel Vicente, António Costa sublinha que existe uma sintonia total com Angola, numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa começa uma visita de Estado ao país.

"Portugal e Angola têm uma relação secular, umas vezes melhor, outras vezes pior, tivemos longos anos de guerra uns com os outros e superámos isso tudo. Libertámo-nos simultaneamente da ditadura e do colonialismo e, a partir daí, temos vindo a construir uma relação", esclarece o primeiro-ministro, assegurando que neste momento essa relação "está numa fase muito boa".

