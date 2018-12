João Galamba é o convidado do "Às onze no Café de São Bento"

Habituado a despertar amores e ódios, o socialista e ex-porta-voz do PS, é o convidado do "Às Onze no Café de São Bento", programa moderado por David Dinis e Paulo Baldaia onde a política é o prato principal.

Fazendo pela primeira vez parte de um governo, o deputado socialista foi escolhido para secretário de Estado da Energia pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, com a justificação de que completava os conhecimentos do ministro.

Alinhado com a ala mais à esquerda dentro do Partido Socialista, muitos são os que acusam o deputado de não ter currículo para o setor.

