João Galamba "prende" funcionários no elevador para negar notícia "sem nexo"

Foi num tom pouco normal para governantes e através das redes sociais que João Galamba, secretário de Estado da Energia, respondeu a uma notícia do Jornal Económico , que acusava o governante de obrigar os funcionários a usarem os elevadores, em vez das escadas, durante umas obras realizadas no edifício da rua de "O Século".

O semanário explicou que, desde a instalação da Secretaria de Estado no Ministério do Ambiente, os funcionários passaram a ter de entrar também pela porta das traseiras, sublinhando o gabinete do governante que "o uso das escadas foi retomado após as conclusão das obras, em novembro de 2018".

Aqui se vê o secretário de estado da energia, num exercício de puro autoritarismo, a enfiar de forma extremamente autoritária pessoas no elevador do ministério (única reação possível a uma "notícia" sem nexo) pic.twitter.com/bYDQpNxg0x - Joao Galamba (@Joaogalamba) 5 de abril de 2019

O Jornal Económico cita dois funcionários que acusam a Secretaria de Estado da Energia de ter limitado o uso das escadas por causa do "ruído", dizendo ainda que, desde a chegada de João Galamba, o acesso aos pisos superiores são feitos "obrigatoriamente" pelos elevadores.

O próprio João Galamba usou o Twitter para comentar a notícia que considera "sem nexo", partilhando uma imagem em que simula um pontapé aos funcionários dentro de um dos elevadores do Ministério do Ambiente e da Transição Energética.

"Aqui se vê o secretário de Estado da Energia, num exercício de puro autoritarismo, a enfiar de forma extremamente autoritária pessoas no elevador do ministério (única reação possível a uma "notícia" sem nexo)", escreveu.

João Galamba chegou ao executivo durante a remodelação governamental, tomando posse a 17 de outubro. Substituiu Jorge Seguro Sanches no cargo de secretário de Estado da Energia.

Notícia atualizada às 16h25