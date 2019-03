João Lourenço para Marcelo: "Sinta-se como uma estrela no firmamento angolano"

O Presidente da República admitiu que Angola vive "um novo momento, protagonizado com um projeto de paz, democracia, regeneração financeira, desenvolvimento económico, combate à corrupção e afirmação regional e mundial". Num discurso proferido antes do jantar oficial com o homólogo João Lourenço, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que Portugal "segue com empenho" a aposta nas reforma do país africano.

"Podem contar connosco, na vossa missão renovadora e recriadora. Portugal estará sempre e cada vez mais ao lado de Angola. Do mesmo modo convosco contamos e com a vossa incansável solidariedade. Contamos com dezenas de milhares de angolanos que todos os dias ajudam a construir o nosso futuro, que estarão sempre no nosso e no meu pensamento", garantiu o chefe de Estado.

Por sua vez, João Lourenço mostrou-se muito confiante no futuro das relações bilaterais entre os dois países e deixou um apelo a Portugal para a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola, em 2020.

"Tratando-se de uma experiência a ser implementada na cultura política do nosso país, gostaríamos de contar com o apoio dos países amigos, no caso de Portugal, por possuir uma longa tradição e experiência nesse domínio. Desde que pisou o nosso solo pátrio e, enquanto durar a visita de Estado, sinta-se como a estrela mais brilhante no firmamento angolano", realçou o Presidente angolano, elogiando "a popularidade" que Marcelo tem entre o povo angolano, "traduzida nas ondas de afeto" que é recebido nas ruas.