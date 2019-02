João Miguel Tavares: "Digo o que penso num país demasiadamente sonso"

Assim como Marcelo Rebelo de Sousa surpreendeu os portugueses com o convite a João Miguel Tavares para presidir à comissão das comemorações do 10 de junho, também o jornalista e comentador ficou surpreendido.

À semelhança de Cristina Ferreira, também ele recebeu um telefonema do Presidente da República, só que não o atendeu. "Estava a dar banho aos miúdos. Passou para o atendedor. Depois devolvi-lhe a chamada e ele acabou por me dizer que o 10 de junho ia ser em Portalegre, que tinha falado com algumas pessoas , percebeu que eu era de lá e pensou: «Porque não?»", recordou no Às Onze no Café de S. Bento da TSF.

E estava feito o convite oficial para discursar, antes do Chefe de Estado, no Dia de Portugal, na cidade que o viu nascer.

O convite cedo gerou críticas, principalmente à esquerda - mas não só. "Tenho amigos que não me disseram nada. Penso que acharam a escolha ridícula e por isso, não me disseram nada." Nada que o preocupe, apesar de reconhecer que "olhando para o perfil do que era o tipo comum do Padrão dos Descobrimentos, não sou o perfil clássico" para a ocasião.

De resto, tem a consciência tranquila, até porque "não conhecia Marcelo Rebelo de Sousa de lado nenhum". E faz questão de sublinhar: "Fujo ao contacto e aos almoços com políticos."

"O que faço é dizer o que penso num país que é demasiadamente sonso"

João Miguel Tavares reconhece que "se fizesse política, seria complicado." Continua a ter carteira profissional de jornalista e o que gosta mesmo é de uma boa história, doa a quem doer. "O que faço é dizer o que penso num país que é demasiadamente sonso. Quando leio a imprensa lá fora não vejo isso. Gosto de dizer o que penso e isso em Portugal é (considerado) uma forma de provocação."

Ouça aqui esta edição do "Às Onze no Café de São Bento"

Apesar de gostar de dizer o que pensa, reconhece que no discurso do 10 de junho vai ter que ser mais comedido. Piadas poderão faltar, mas ironia, não. Garantido é que vai discursar em seu nome e não em nome de Marcelo Rebelo de Sousa. "Não vou fazer de papagaio do Presidente da República."

"Não quero ser confundido com o Francisco Louçã"

João Miguel Tavares não se imagina a ser político - "a não ser que fosse Primeiro-ministro" -, mas não quer ser confundido com eles. Por isso, assume que vai ter que escolher bem o fato e a gravata que vai usar nas comemorações do Dia de Portugal. "Se eu estiver de blazer, sem gravata, vão confundir-me com o Bloco de Esquerda e eu não quero ser confundido com o Francisco Louçã", ironiza.

A conversa assume um tom mais sério quando o tema é a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. João Miguel Tavares gosta dos afetos e da entrega do Chefe de Estado, mas tem dúvidas sobre se "num momento de grave crise, ele teria a coragem para tomar as decisões mais difíceis". Ainda assim, quer "que ele se recandidate. As pessoas reveem-se nele e isso é bom".

Os recados a Marcelo ficam por aqui. Mas não se inibe de sugerir o seu sucessor para as comemorações de 2020. "Ricardo Araújo Pereira daria um grande discurso no 10 de junho", conclui.

LEIA MAIS:

-Ter um "Zé Ninguém" a presidir ao 10 de Junho? João Miguel Tavares diz "presente"