João Miguel Tavares é o convidado do "Às Onze no Café de S. Bento"

João Miguel Tavares, o jornalista nomeado pelo Presidente da República para presidir, este ano, à comissão das comemorações do Dia de Portugal, é o convidado desta quinta-feira do Às onze no Café de São Bento. Vai estar à conversa com Paulo Baldaia e David Dinis a partir das 23h.

Quando soube da notícia, admitiu ser o "convite mais estranho" que já lhe fizeram, mas a ideia de ter um "Zé Ninguém" a presidir às comemorações do 10 de junho e a ligação que tem com Portalegre levaram-no a dizer "presente".

A decisão foi anunciada através de uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet. "João Miguel Tavares, natural de Portalegre, jornalista e colunista, é licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, tendo colaborado no Diário de Notícias e no Correio da Manhã e foi subdiretor da Time Out. Atualmente, colabora com o Público, o Observador, a TSF e a TVI.

