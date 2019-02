Lista do PS às europeias ainda por fechar. Madeira substitui eurodeputada

Com a lista do PS às eleições europeias ainda por fechar, sabe-se agora que a eurodeputada madeirense Liliana Rodrigues que, em 2014, foi eleita na lista socialista ao Parlamento Europeu, não vai continuar em Bruxelas, sendo substituída por Sara Cerdas, atualmente médica de Saúde Pública e a realizar um doutoramento na Universidade de Estocolmo.

A informação foi confirmada à TSF por fonte da direção do PS-Madeira, que confirmou que Sara Cerdas é o nome escolhido para seguir para Bruxelas e manifestou a expectativa de que a Madeira possa mesmo "melhorar o lugar de há quatro anos".

Em 2014, Liliana Rodrigues, eleita na lista construída pelo então secretário-geral socialista António José Seguro, foi eleita no oitavo lugar, logo após Pedro Silva Pereira - que se prepara para continuar em Bruxelas - e Manuel dos Santos, mas, na véspera de a Comissão Política do PS aprovar a lista socialista, os madeirenses mantêm a expectativa elevada.

Tal como era referido há duas semanas, um dos casos por resolver na lista era o do candidato que representava a Madeira. com Liliana Rodrigues a afirmar-se "disponível" para continuar no Parlamento Europeu. "O que interessa é que haja um lugar elegível para a Madeira e que a Madeira esteja bem representada", disse na altura a deputada.

Foto: Ivo Pereira/Global Imagens

A lista do PS, encabeçada pelo ex-ministro Pedro Marques, é aprovada oficialmente na Comissão Política desta quinta-feira. Quanto ao manifesto eleitoral socialista para as eleições europeias, é aprovado na Comissão Nacional de 9 de março. Além de Pedro Marques, a lista socialista conta ainda com a antiga ministra Maria Manuel Leitão Marques, que deve ser eleita no segundo lugar.

Outro dos nomes confirmados é o de André Bradford, líder parlamentar do PS/Açores, que ficará em lugar elegível. Quanto aos eurodeputados Carlos Zorrinho e Pedro Silva Pereira, é certo que se mantêm em Bruxelas, mas, até à reunião da Comissão Política, haverá outros nomes por fechar, como é o caso de Manuel Pizarro, reeleito há cerca de um ano como presidente da Federação Distrital do Porto do PS.

O mesmo não deve acontecer com Maria João Rodrigues, antiga ministra de António Guterres, que ocupou o segundo lugar da lista em 2014 e que ainda aguarda pelo desfecho da investigação de que está a ser alvo, após uma denúncia feita por uma assistente parlamentar do seu gabinete, que a acusa de assédio moral.