Listas para eleições "vão dar sinais claros de integração das várias sensibilidades" do PSD

David Justino assegura que não vai haver uma "vassourada" no PSD. As listas para as próximas eleições vão integrar "as várias sensibilidades" dentro do partido, assegura.

O vice-presidente da direção do PSD é o novo protagonista dos "Almoços Grátis", uma vez que, por opção do próprio, Luís Montenegro decidiu abandonar o programa que fez com Carlos César durante um ano e meio.

Questionado se a vontade de unir o partido depois da crise pode ter um reflexo na constituição das listas para as eleições europeias e para as legislativas, David Justino admite que é possível. "Pode ter reflexo", até porque "integrar a diferença é importante".

"Vão ser dados sinais claros de que essas listas tendem a representar as diferentes sensibilidades que existem dentro do PSD".

"No que toca à lista para europeias as oportunidades não são muito grandes", mas nas listas para as legislativas não vai haver mais nem menos."

"As pessoas criaram a ideia que 'isto vai ser uma vassourada'", mas não, promete David Justino.

Rui Rio tinha prometido 'limpar o partido', mas referia-se sobretudo "a atitudes, comportamentos e valores que presidem à ação política, não propriamente a pessoas", diz David Justino.

"Os militantes que serão escolhidos [para as listas] têm de mostrar que o merecem", mas não serão excluídos por divergirem da direção do partido, assegura.

Rio mudou de... "ranger de dentes"

Carlos César nota que Rui Rio mudou de tom depois do desafio de Luís Montenegro pela disputa da liderança. Houve uma "ligeira mudança de voz na apresentação pública", ou melhor, um "ranger de dentes".

O presidente do PSD quer afirmar-se como oposição ao Governo e procura ser mais "assertivo".

Apesar de considerar "o que se passa hoje com o PSD algo que não é anormal na vida política e partidária do país" - "o PS também já teve os seus problemas", admite - a instabilidade interna traz consequências.

A situação do PSD é agora mais "frágil" e foi "quebrada do ponto de vista reputacional".

Com Anselmo Crespo e Nuno Domingues