Lucília Gago "foi a primeira escolha e a primeira aceitação", diz António Costa

Em Oliveira de Frades, António Costa justificou a decisão do governo com a certeza de que um mandato único do PGR é garantia de independência do Ministério Público. Apesar de salientar que faltam três semanas para o fim do seu trabalho à frente dos destinos do Ministério Público, o primeiro-ministro agradeceu ainda a Joana Marques Vidal e assegurou que Lucília Gago, indicada pelo governo para o cargo, fará um trabalho de continuidade.