Manuel Grilo sucede a Ricardo Robles como vereador na Câmara de Lisboa

Manuel Grilo irá suceder a Ricardo Robles como vereador do Bloco de Esquerda, na Câmara de Lisboa. A decisão foi tomada na noite desta segunda-feira, depois de uma reunião da Comissão Política do partido.

Numa nota divulgada pelos bloquistas, a Comissão Política esclarece que "aceitou o pedido de renúncia feito no domingo por Robles", na sequência da polémica em torno da aquisição de um imóvel na zona de Alfama, que esteve à venda por 5, 7 milhões de euros.

No documento, a Comissão diz ainda que Rita Silva, número dois na lista eleitoral do partido à autarquia, "manifestou a sua indisponibilidade para assumir o cargo." Para o lugar, foi escolhido Manuel Grilo "que dará continuidade às responsabilidades executivas que o Bloco de Esquerda tem na Câmara de Lisboa."

Segundo o partido, Manuel Grilo, de 59 anos, é professor e membro do Conselho Nacional de Educação, tendo sido durante vários anos dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa. Foi ainda assessor parlamentar do Bloco de Esquerda na área da Educação.

Leia a nota da Comissão Política do Bloco de Esquerda na íntegra

A Comissão Política aceitou o pedido de renúncia feito no domingo por Ricardo Robles.

O elemento que lhe sucede na lista eleitoral do Bloco de Esquerda, Rita Silva, manifestou a sua indisponibilidade para assumir o cargo, tendo em conta as responsabilidades dirigentes que tem num movimento social e que considera incompatíveis com o exercício do cargo de vereadora.

Assumirá o cargo o terceiro elemento da lista eleitoral, Manuel Grilo, que dará continuidade às responsabilidades executivas que o Bloco de Esquerda tem na Câmara Municipal de Lisboa, no quadro do acordo político celebrado entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista.

Manuel Grilo é professor e membro do Conselho Nacional de Educação. Foi durante vários anos dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, membro do secretariado nacional da Fenprof e do Conselho Nacional da CGTP. Deixou de lecionar em 2016, quando passou a desempenhar funções de assessoria ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda na área da Educação. Tem 59 anos. Já exerceu a representação do Bloco de Esquerda na vereação no presente mandato, em substituição de Ricardo Robles.