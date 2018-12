Manuel Pinho: "Não fui corrompido. Tenho direito ao silêncio"

Logo na intervenção inicial, Manuel Pinho explicou aos deputados que tem "direito ao silêncio" por ser "suspeito" num caso sob investigação e que "ainda não foi confrontado com os factos " que lhe são imputados.

"Não sou arguido mas sei que sou considerado suspeito. Tenho direito ao silêncio", disse aos deputados.

"Neste momento em que o meu bom-nome já foi vilipendiado meses a fio, a conselho dos meus advogados exerço o meu direito de me manter em silêncio nesta comissão parlamentar, relativamente aos temas acima identificados, os quais são objeto de inquérito criminal em que eu sou considerado suspeito", explicou o antigo ministro da Economia no Governo de José Sócrates.

No entanto, Pinho garante que enquanto ministro da economia agiu "sempre e exclusivamente em prol do interesse público".

"Não tendo favorecido quaisquer interesses particulares, não tendo sido corrompido, nem recebido de ninguém pagamentos ou convites indevidos, sendo falso aquilo que tem sido propalado de que eu receberia uma remuneração ou uma avença do Banco Espírito Santo enquanto fui governante", garantiu Pinho.

A nota prévia do antigo ministro da Economia provocou a indignação dos deputados de todas as bancadas que consideram que apenas se Pinho invocasse que as declarações poderiam ser "auto incriminatórias" poderia invocar o silêncio.

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito às chamadas Rendas Excessivas ainda admitiu suspender a reunião mas decidiu prosseguir os trabalhos, remetendo uma avaliação para mais tarde.

O "pântano" em que os "lóbis salivavam"

Na intervenção inicial, Manuel Pinho afirmou que se tornou num "alvo a abater" por se ter oposto "à venda de empresas estratégicas de energia a investidores estrangeiros".

"Impedi o controlo da Galp e da EDP pela ENI e pela Iberdrola e o nuclear. Nunca me perdoaram".

"Assumo politicamente as decisões de política de energia tomadas enquanto fui ministro", disse Pinho.

O antigo ministro disse que quando chegou ao governo encontrou "uma situação de pântano" de que a Galp "era o melhor exemplo" e que "os lóbis salivavam com a perspetiva de fazerem negócios".

Pinho diz que, na altura, "a Galp estava a ser controlada pela italiana ENI" e que no caso da EDP, "a Iberdrola queria entrar na administração".

Quando à central nuclear, sobre a qual disse ter sido abordado, Manuel Pinho disse que caso tivesse avançado estaria criado "um monstro".

"Não teria ficado no Governo nem mais um dia se estes processos tivessem ido para a frente", disse e em defesa do modelo de energia renovável que aplicou disse que "nem Donald Trump tem coragem de atacar diretamente as energias renováveis como fizeram algumas das personalidades ouvidas nesta Comissão. Ao que isto chegou", criticou Pinho.

"Não fui nem sou político. Apenas exerci um cargo com prejuízo para a minha família e para mim", disse o antigo ministro da Economia.