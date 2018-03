Limpeza das florestas: Presidente acredita numa "elasticidade" dos prazos

Marcelo Rebelo de Sousa quer que todos os portugueses sejam portugueses de primeira. O presidente da República participou este domingo, em Oliveira do Hospital, num almoço de solidariedade com as vítimas dos incêndios, onde defendeu que é preciso trabalhar para que a tragédia nunca mais se repita, mas também para haver igualdade entre todos os portugueses.

Marcelo quer que todos os portugueses sejam portugueses de primeira

Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda da questão da limpeza das florestas e admitiu que o prazo para limpar o mato e cortar árvores nas proximidades de casas e aldeias, que termina na quinta-feira, "pressupõe alguma elasticidade".

Marcelo espera que Governo aumente prazo para limpeza das florestas

"É evidente que o prazo pressupõe alguma elasticidade, até com a chuva que tem caído, e supõe um esforço para encontrar meios e, se o ideal não é possível atingir, que se faça o bom", defendeu o Chefe de Estado, elogiando a medida de limpeza de terrenos em redor das habitações decidida pelo Governo, considerando que tem um objetivo psicológico.

O Fisco notificou os contribuintes de que até 15 de março têm de limpar o mato e cortar árvores nas proximidades de casas e aldeias, incorrendo, se não o fizerem a coimas que podem variar entre 140 a 5.000 euros, no caso de pessoa singular, e de 1.500 a 60.000 euros, no caso de pessoas coletivas. E este ano são a dobrar, ou seja, até 10 mil euros no caso de pessoa singular e 120.000 euros no caso de pessoas coletivas.

De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, o Governo está interessado em limpar "o mais possível" e não em cobrar coimas por falta de limpeza até à próxima quinta-feira, considerando que, na prática, existe um "estender do prazo".

Falando em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, onde hoje visitou a Feira do Queijo da Serra da Estrela, o Chefe de Estado congratulou-se com o facto da floresta ter entrado "na agenda e na vida de todos os portugueses e, sobretudo, dos mais novos, o que é muito importante".

O presidente defende que não basta limpar, é necessário reflorestar as zonas afetadas pelos incêndios, assim como aumentar os apoios à agricultura.