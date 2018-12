Obras na ala pediátrica do Hospital de São João arrancam no início de 2019

O Presidente da República cumpriu a promessa e visitou esta tarde a ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto.

Depois de quase quatro horas dentro das instalações hospitalares, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que o calendário está definido e sublinhou o papel desempenhado pelo Parlamento na resolução do impasse.

"Essa nova fase tem calendários muito precisos e teve a ajuda fundamental dos deputados da Assembleia da República", frisou o chefe de Estado, que está convencido que não haverá atrasos no início das obras.

Marcelo acredita que as obras na ala pediátrica do Hopspital de São João vão começar no prazo previsto.

"Se houver os prazos indicados estamos a falar em, o que é necessário para haver o ajuste direto, respeitar o primeiro semestre de 2019", sublinhou.

Os trabalhos começam mesmo em 2019 e isso até deve acontecer bem antes do final do ano.

Marta Temido reitera vontade do Governo

A ministra da Saúde acompanhou Marcelo Rebelo de Sousa na visita ao Hospital de São João, no Porto, e sublinhou que a aposta é "tentar minimizar as condições em que as crianças vão estar a ser tratadas."

Marta Temido traçou o objetivo do executivo. "Aquilo que estamos apostados em fazer é que esta obra aconteça", vincou.