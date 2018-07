Marcelo confia que "espirito Sal" será inspirador para a comunidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou-se, esta segunda-feira, à chegada a Santa Maria, em Cabo Verde, convicto de que o "espírito Sal" vai ser "inspirador" para a comunidade lusófona e disse esperar avanços em matéria de mobilidade.



Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou ao hotel onde se realiza a cimeira de chefes de Estado e de Governo da CPLP cerca das 20h40 horas locais (mais duas horas em Lisboa), sublinhou a continua afirmação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) nos últimos anos.



Como exemplos, apontou a eleição de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas e de António Vitorino para diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM).



"Há uma situação internacional favorável ao papel da comunidade", disse Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhando a importância dos temas da cimeira da CPLP, que começa na terça-feira, e da presidência da organização, que Cabo Verde assume na ilha do Sal: Cultura, Pessoas e Oceanos.



"São temas tão importantes e, presente como está em todos os continentes, a comunidade tem um espaço de manobra único nos próximos anos. O espírito Sal vai ser muito inspirador para a CPLP", disse.



Assinalou ainda que a ideia de mobilidade e livre circulação, de que Portugal e Cabo Verde foram pioneiros, tem registado uma "adesão progressiva".



"Espero que se deem mais passos em termos de mobilidade na CPLP", sustentou.



Questionado sobre a avaliação que faz do nível de implementação do roteiro de adesão à comunidade da Guiné Equatorial, o chefe de Estado português escusou-se a comentar por uma questão de "elegância" e "boa educação".



"Poderá vir a ser ou não tratado nas várias reuniões e aí cada um fará a sua avaliação, que é conjunta e que não respeita apenas a um estado. Todos os estados da CPLP tiveram processos importantes nos últimos dois anos e a consideração em clima de família e a ponderação desses processos é meio caminho andado para o reforço dos laços familiares", disse.



Depois das declarações à imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse não visitar a ilha do Sal há 15 anos, foi solicitado para as tradicionais "Marselfies" com turistas - incluindo uma família portuguesa de férias -, funcionários do hotel e alguns membros da organização da cimeira.



O Presidente português, que à noite participa num concerto com vários artistas cabo-verdianos, quis ainda saber se o estado do tempo na ilha lhe permitiria o habitual mergulho matinal no mar.