Tino de Rans "engordou". Marcelo foi visitar IPSS e encontrou antigo adversário

Foi em ambiente de festa que Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido em Penafiel. Recebeu presentes, distribuiu beijos e até encontrou um velho adversário que está "melhor": Tino de Rans, que "engordou um bocadinho".

PUB

A convite de Lobo Xavier, o Presidente da República visitou a Associação de Desenvolvimento de Figueira, uma IPSS como tantas outras que enfrentam as dificuldades que Marcelo conheceu esta sexta-feira. O Presidente defendeu que, à medida que o país se "afasta da crise", se deve reforçar o apoio ao setor.

Ouça a reportagem de Liliana Costa em Penafiel.

"Espero que, à medida que nos afastamos da crise, seja possível olhar com ainda maior atenção e apoio o esforço de instituições como esta", afirmou o chefe de Estado, na intervenção que fez durante a visita.

Ouvido por dezenas de pessoas ligadas ao setor social na região de Penafiel, o Presidente da República prosseguiu: "A obra que aqui é desenvolvida e muitas outras obras por todo o país defrontam-se com desafios financeiros, técnicos, materiais e às vezes humanos. Portanto, precisam de uma atenção, de um apoio de uma solicitude ainda maior".

Minutos antes, Ângelo Guedes, diretor da associação, tinha-se queixado da insuficiência de apoios do Estado às diferentes respostas sociais, nomeadamente ao serviço de apoio às vítimas de violência doméstica que existe na instituição há 14 anos e foi o primeiro do género no país.

Insistindo na importância das IPSS, Marcelo Rebelo de Sousa recordou que, "quando o país atravessou várias crises, aquilo que suportou o tecido social, em larga medida, foi a rede de instituições de solidariedade social, que chegava onde o Estado não chegava, chegava onde até as autarquias sozinhas não podiam chegar, nem os municípios, nem as freguesias".

Aquela que foi a primeira visita do Presidente da República ao concelho de Penafiel conquistou-o: considerou que foi "inesquecível" e prometeu voltar.