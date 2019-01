Marcelo convoca Conselho de Estado e convida diretora do FMI

Marcelo Rebelo de Sousa marcou um Conselho de Estado para o dia 1 de março, para debater os impactos do Brexit a nível mundial e convidou a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, confirmou a TSF.

"O Conselho de Estado de amanhã [quinta-feira] vai ouvir uma exposição de Michel Barnier [o negociador-chefe da União Europeia para o 'Brexit'] sobre a condução das negociações, a sua leitura da posição britânica e as pistas de futuro. E eu considero que isso é muito importante para Portugal e para a União Europeia", começou por dizer o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.



Mas, para o Presidente da República, "uma coisa é falar das repercussões a nível europeu, outra coisa é as repercussões a nível mundial".



Por isso, "logo a seguir, no dia 1 de março, teremos um novo Conselho de Estado com a senhora Christine Lagarde, do Fundo Monetário Internacional, para perceber as repercussões a nível mundial", informou.



Marcelo Rebelo de Sousa fez este anúncio aos jornalistas, à margem da entrega do Prémio Científico IBM, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa.