Marcelo desvaloriza laços familiares no Conselho de Ministros

O Presidente da República desvalorizou, esta quinta-feira, o facto de haver agora dois ministros no Governo, que são pai e filha.

Questionado pelos jornalistas sobre as críticas do líder do PSD, Rui Rio, à remodelação governamental, que incluiu membros com ligações familiares, Marcelo Rebelo de Sousa recorda que José Vieira da Silva e Mariana Vieira da Silva já eram pai e filha quando ela era secretária de Estado.

O Chefe de Estado lembrou ainda que, quando chegou à Presidência, já havia um casal no Conselho de Ministros. O Presidente da República referia-se ao facto de o ministro da Administração Interna ser casado com a ministra do Mar.

"Já vinha da posse dada ao Governo pelo meu antecessor. Já naquela ocasião havia dois ministros que, pelo mérito próprio, sendo embora cônjuges, tinham assento no Conselho de Ministros e já havia um ministro e uma secretária de Estado que, pelo mérito próprio, eram pai e filha com assento em Conselho de Ministros. Portanto, essa era a situação desde novembro de 2015 e que eu recebi a 9 de março de 2016, sempre entendendo que a escolha que foi feita, proposta pelo senhor primeiro-ministro e a aceitação pelo senhor Presidente da República, meu antecessor, era baseada no reconhecimento da qualidade das pessoas", referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa desvaloriza existência de laços familiares no Conselho de Ministros

