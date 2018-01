Marcelo quer manter "inteligente protagonismo" de Portugal no quadro europeu

O ano de 2017 foi "francamente positivo" para a diplomacia a portuguesa e os portugueses devem encarar 2018 com "confiança". A conclusão é de Marcelo Rebelo de Sousa, que discursou, ao final da tarde, em Lisboa, na cerimónia de cumprimentos de Ano Novo dos Chefes de Missão, Embaixadores e Cônsules-gerais de Portugal, no antigo Museu Nacional dos Coches.

Entre os sucessos de 2017, salienta o presidente da República, estão "a eleição de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo", a "estratégia Europeia para a saída do procedimento por défice excessivo" ou a "eleição para o conselho executivo da UNESCO".

O chefe de Estado fala num "prestígio ascendente" de Portugal em todo o mundo e pede confiança para o ano que gora começa: "Portugal pode encarar 2018 com justificada confiança, não obstante o cenário político global com que estamos confrontados", disse.

Um cenário global marcado por fenómenos como os "populismos" ou o "terrorismo" e que, avisa o Marcelo Rebelo de Sousa, também na Europa tem "contornos imprevisíveis". E é no território europeu que, defende, é preciso manter o protagonismo português, que, entende o presidente da República, tem beneficiado do trabalho diplomático de António Costa.

"No crucial quadro europeu há que continuar com o - já por todos reconhecido - inteligente protagonismo, de que foi exemplo feliz o discurso de Bruges do senhor primeiro-ministro, protagonismo esse, nomeadamente, através de uma intervenção ativa nos importantes debates que se avizinham", afirmou.

Entre os debates, adianta, está a reforma da união económica e monetária, a cooperação na área da defesa ou a relação futura com o Reino Unido. Debates nos quais, sublinha, Portugal deve estar envolvido, mas que não devem desviar o pais de um objetivo: "Sempre mantendo intacto o enorme crédito que ganhámos".

Salientando a "constância" e a "coerência" da política externa portuguesa, o chefe de Estado defendeu, durante o discurso, que Portugal é, neste momento, um "protagonista de peso" no panorama europeu e mundial e insistiu na necessidade de reforçar o que diz ser o "amplo consenso nacional que sempre existiu" sobre as questões europeias.

Ainda antes do presidente da República falou também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que defendeu que a "presença" de Marcelo Rebelo de Sousa tem "acrescentado valor" aos sucessos do país.