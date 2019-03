Marcelo sublinha a importância da "cultura cívica" no combate à violência doméstica

O Presidente da República considera que "a cultura cívica" é essencial para um combate bem-sucedido aos casos de violência doméstica, em particular sobre as mulheres. Recordando que esta quinta-feira é Dia de Luto Nacional, como "sinal de protesto" pelo elevado número de mortes registado em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa defende que pôr fim a estes casos não depende apenas da qualidade das leis e fala na importância desta data.

PUB

"É simbólico mas a ideia é mobilizar as pessoas. E a pergunta é: isso depende das leis, do direito ou da consciência das pessoas. Não vos escondo que a cultura cívica é muito importante. Pode haver as melhores leis e é bom que haja leis, que reprimam, mas é muito importante porque é no fundo a cultura cívica dominante", referiu o chefe de Estado.

O Presidente da República sublinhou a importância das leis no combate à violência doméstica mas realçou a "cultura cívica" para combater o fenómeno.

A ideia foi defendida pelo Presidente da República durante uma aula a perto de duas centenas de alunos da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Luanda. À conversa com os estudantes, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "o direito não deve ser um fim em si mesmo" e as constituições dos países devem adaptar-se à realidade dos tempos e das pessoas e adaptadas às realidades de cada país", salientou.

A jornalista Raquel de Melo, enviada da TSF a Angola, ouviu o discurso do Presidente na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, em Luanda.

No primeiro dia oficial da visita de Estado a Angola, Marcelo Rebelo de Sousa citou uma frase de Agostinho Neto que tinha lido logo de manhã no memorial dedicado ao primeiro Presidente angolano e onde permanecem os seus restos mortais, insistindo na tese de que "é no serviço às pessoas que deve estar a razão de ser de todas as políticas", porque elas são "o princípio e o fim" de tudo.

E porque, por isso, o direito não deve ser um fim em si mesmo, o Presidente português apela a "constituições menos objetivistas e mais flexíveis", adaptadas à realidade dos povos e aponta o que considera ser o maior desafio dos processos democráticos. "Estão sempre à procura de novos aperfeiçoamentos", referiu, garantindo que se trata de "um debate que não se esgota" e que deve gerir a definição de todas as regras.