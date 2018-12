Marcelo vai falar com Bolsonaro sobre comunidades nos dois países

O chefe de Estado português afirmou esta segunda-feira que no seu encontro com o Presidente do Brasil, na quarta-feira, irá falar sobre as comunidades portuguesa e brasileira nos dois países, a CPLP e as relações União Europeia/Mercosul.

Em declarações aos jornalistas, num hotel de Brasília, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "num encontro destes, que não é vulgar haver aquando da posse, há que limitar o número de temas ao que é fundamental".

Segundo o Presidente português, "há que falar das duas comunidades, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), das relações União Europeia Mercosul, que são um ponto fulcral, e depois há imensos outros temas quer multilaterais quer bilaterais que estão na ordem do dia".

Marcelo Rebelo de Sousa destacou "o peso da comunidade portuguesa cá no Brasil, que felizmente é imenso e muito prestigiada", bem como "o peso da comunidade brasileira em Portugal que é também imenso e muito prestigiada e tem vindo a aumentar".

"Temos imensas afinidades e imensas questões comuns", prosseguiu, defendendo que "nestes momentos que são importantes para a vida de cada um dos países o outro país tem de estar presente".

Marcelo Rebelo de Sousa chegou esta segunda-feira a Brasília, para assistir à cerimónia de posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, que se realizará na terça-feira, dia 01 de janeiro.

O seu encontro com Jair Bolsonaro está marcado para quarta-feira de manhã, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Questionado sobre a ausência de outros chefes de Estado da Europa na posse de Jair Bolsonaro, o Presidente português observou: "Não há nenhum país na Europa que tenha a ligação que nós temos com o Brasil. Basta conhecer história para saber que foi assim e que é assim".

O Brasil pertence ao "grupo seleto de amigos e aliados" de Portugal, acrescentou.

Interrogado sobre o programa ideológico de Jair Bolsonaro, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a fazer comentários.

"Eu não tenho de achar nada. Quem tinha de achar eram os brasileiros. Os brasileiros acharam e, portanto, eu não tenho de achar aquilo que corresponde ao exercício do poder próprio e da soberania de cada Estado", sustentou.