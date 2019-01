Marcelo vai promulgar diploma para divulgar nomes de devedores da banca

O Presidente da República espera muito em breve o diploma relativo à divulgação da lista de devedores da banca e garante que "assim que chegar será objeto de promulgação."

"Espera chegue amanhã ou depois de amanhã a Belém o diploma relativo à divulgação de informação das instituições bancárias em certas circunstâncias. E mal ele chegue, uma vez que o seu processo de elaboração acompanhado de perto, será objeto de promulgação", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo garantiu que diploma sobre devedores da banca vai ter luz verde

O chefe de Estado falava à margem de um encontro com o Presidente da Bulgária. Marcelo comentou também a proposta para a nova Lei de Bases da Saúde, reiterando que deve ser "uma lei flexível e duradoura".

Presidente da República reitera a ideia de uma Lei de Bases da Saúde "duradoura"

Na receção ao homólogo búlgaro, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que a Bulgária é um "país amigo, parceiro e aliado" com o qual as relações bilaterais devem ser aprofundadas, bem como a defesa por parte de ambos de uma "Europa unida". "Portugal continuará a batalhar pelo multilateralismo, pelo diálogo e pela cooperação", garantiu o chefe de Estado português.

Já Rumen Radev salientou a importância do aprofundamento das relações entre os dois países e a esperança que ambos partilham numa "Europa forte e estável". "As relações construtivas entre Portugal e Bulgária são um signo para o futuro da Europa", disse o chefe de Estado búlgaro, salientando que, em matéria de refugiados e migrantes, "as fronteiras europeias devem ser reforçadas e bem defendidas".

O Presidente da Bulgária está em visita de Estado a Portugal durante dois dias. Esta noite, o Presidente da República oferece um jantar em honra do homólogo búlgaro no Palácio Nacional da Ajuda. Amanhã, Rumen Radev reúne com o Presidente da Assembleia da República e recebe, logo depois, na Câmara Municipal de Lisboa, a Chave da Cidade.

Depois destes encontros, o chefe de Estado da Bulgária vai passear de elétrico por algumas das ruas emblemáticas da capital, ao que se segue um almoço oferecido por António Costa em S. Bento. À tarde, Rumen Radev visita a Fundação Champalimaud e o Palácio Nacional de Mafra.