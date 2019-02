Margarida Marques e Isabel Santos entram na lista do PS às europeias

A deputada socialista Margarida Marques vai substituir Maria João Rodrigues - ainda a ser alvo de uma investigação por parte do Parlamento Europeu - na lista do Partido Socialista às eleições europeias deste ano. A antiga secretária de Estado dos Assuntos Europeus do Governo de António Costa ocupa o quarto lugar da lista que também conta com a deputada Isabel Santos que concorre ao Parlamento Europeu na oitava posição que, em 2014, foi ocupada pela madeirense Liliana Rodrigues.

PUB

Outro dos nomes confirmados na lista do PS - que foi entregue aos jornalistas à entrada para a reunião da Comissão Política socialista - é o do líder da federação socialista do Porto, Manuel Pizarro, que ocupa o nono lugar. Uma posição que, como a TSF já tinha avançado , pode levar a que o socialista portuense não tenha a eleição garantida.

A lista do PS, encabeçada pelo ex-ministro Pedro Marques, é aprovada oficialmente na Comissão Política desta quinta-feira. Quanto ao manifesto eleitoral socialista para as eleições europeias, é aprovado na Comissão Nacional de 9 de março.

Além de Pedro Marques, a lista socialista conta ainda com a antiga ministra Maria Manuel Leitão Marques, que ocupa o segundo lugar. Da lista apresentada pelo PS às eleições europeias em 2014 restam apenas dois nomes: Carlos Zorrinho, que passa da terceira para a sétima posição, e Pedro Silva Pereira, que sobe ao terceiro lugar da lista.

Foto: Orlando Almeida / Global Imagens

A eurodeputada Maria João Rodrigues, que foi segunda na lista de 2014, mas que está a ser alvo de um processo por assédio laboral em Bruxelas, não consta agora da lista de candidatos, apesar de, em entrevista à TSF , ter manifestado disponibilidade para continuar no Parlamento Europeu.

"Disponível porque tenho um trabalho de longo curso sobre a Europa", disse a antiga ministra do Trabalho do Governo de António Guterres.

André Bradford, líder parlamentar do PS/Açores, e Sara Cerdas, médica madeirense, são outros dos nomes que surgem em lugares considerados elegíveis.

Conheça a lista completa:

1 - Pedro Marques

2 - Maria Manuel Leitão Marques

3 - Pedro Silva Pereira

4 - Margarida Marques

5 - André Bradford

6 - Sara Cerdas

7 - Carlos Zorrinho

8 - Isabel Santos

9 - Manuel Pizarro

10 - Isabel Estrada

11 - João Albuquerque

12 - Selene Martinho

13 - José Águas da Cruz

14 - Idalina Costa

15 - Tiago Rego

16 - Vera Simões

17 - Jesus Vidinha

18 - Elsa Maria Meireles Samões

19 - Tiago Teotónio Pereira

20 - Jacinta Grilo

21 - Agostinho Gonçalves