Mariana Mortágua recorda "um sábio", que "marcou a história do BE e do país"

Mariana Mortágua, deputada do Bloco de Esquerda, recorda João Semedo, que morreu esta terça-feira , como um homem "corajoso", "determinado" e com um "bom humor contagiante".

Em declarações à TSF, a deputada defendeu que o ex-coordenador do partido "marcou a história do Bloco de Esquerda e do país".

"Deu-nos a todos enormes lições - a mim, em particular, também", admitiu Mariana Mortágua. "Quando entrei para o Parlamento como deputada, foi ele a primeira pessoa a dizer-me que nem sempre aquele que fala mais alto é necessariamente aquele que passa melhor a mensagem e ganha o debate", contou.

Para Mariana Mortágua, João Semedo era "um sábio" e um homem com "um bom humor contagiante".

"Em todas as áreas, era a ele que podíamos recorrer sempre para um conselho ou uma opinião. Tinha sempre um bom instinto", afirmou a deputada. "Obviamente que deixará uma perda enorme", declarou.

Mariana Mortágua, deputada do BE, recorda o homem com quem aprendeu "enormes lições"

Mariana Mortágua destaca a "perseverança" de João Semedo e o legado que deixa, na forma como exerceu a atividade politica.

"Sem dúvida que deixou marcas muito importantes no Parlamento: um estilo de comissões de inquérito que foi ele que inaugurou (...); toda a sua intervenção na área da Saúde, que acabou por culminar nesta proposta para uma nova lei de bases - que fez com António Arnaut", apontou. "Não é um contributo qualquer: João Semedo deixou-nos as bases de um SNS que respeite os princípios para os quais foi fundado".

"É a ele que devemos tão grandes campanhas e momentos da vida política portuguesa", concluiu.