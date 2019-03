Mesquita Nunes demite-se de vice-presidente do CDS. Está a caminho da Galp

Adolfo Mesquita Nunes demitiu-se do cargo de vice-presidente do CDS, confirmou à TSF fonte do partido centrista. A demissão acontece dias depois de o centrista ter aceitado o convite de Paula Amorim para integrar a administração não-executiva da Galp.

PUB

Mesquita Nunes enviou uma carta à presidente do CDS, que já aceitou a demissão. Assunção Cristas, citada pelo Expresso , lamenta a "opção" do ex-secretário de Estado do Turismo, mas "compreende" a sua decisão.

Cristas salienta ainda que Mesquita Nunes "continua muito comprometido" com a direção do CDS, revelando que o ex-vice-presidente vai continuar a coordenar o trabalho para elaborar o programa eleitoral que o partido apresentará nas eleições legislativas.

Na carta enviada à líder do partido, Mesquita Nunes "esclarece que deixa ter disponibilidade para estar na linha da frente do combate político", apresentando por isso a demissão, "que reflete a forma como sempre esteve na política".