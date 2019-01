Ministra responde aos manifestantes: "Estariam melhor cá dentro do que lá fora"

Cerca de três mil funcionários judiciais estão concentrados frente ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) para exigir que o Governo retome as negociações sobre a revisão do estatuto destes profissionais do setor da justiça.

A ministra da Justiça diz que tem mantido o diálogo com os sindicatos para "saber o que eles querem" e o "que é possível fazer tendo em conta as limitações" mas deixou o recado:"Hoje dia de abertura do ano judicial, estariam melhor cá dentro, neste que é o espaço deles do que lá fora".

O presidente do sindicato dos funcionários judiciais, Fernando Jorge, referiu que a manifestação, diante do STJ, onde esta terça-feira decorre a cerimónia de abertura do ano judicial, visa protestar contra a falta de diálogo e de negociação por parte do Ministério da Justiça.

"Mão-de-obra escrava na justiça? Não!", "Privatização na justiça, não!", "Queremos um estatuto digno", "Ganho menos agora do que há 10 anos" são alguns dos cartazes visíveis nesta manifestação de funcionários judiciários.

Pouco antes do início da cerimónia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, atravessou a rua para falar com os dirigentes sindicais, mostrando-se, segundo Fernando Jorge, interessado nas reivindicações da classe e pedindo que lhe fossem enviados para Belém documentos sobre o assunto.